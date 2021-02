Milan-Inter | Pioli | “Ora dimostriamo di essere forti” | Serie A News

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - GOAL_ID : FT: Milan 0-3 Inter Il Biscione merajai Derby della Madonnina! - PianetaMilan : Milan-Inter, Pioli: 'Settimana non positiva. Ibra? Un crampo al polpaccio' - #ACMilan #Milan #weareacmilan… - InSeconda : Inter schianta il Milan e parte in fuga. Risultato un po' largo ma la differenza del potenziale offensivo è stata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Al triplice fischio dopo il 3 - 0 contro il, infatti, non solo è partita la festa in campo dei giocatori nerazzurri, ma anche una dedica speciale da parte del centrocampista per la vittoria e ...Samir Handanovic, portiere dell', parla dopo la vittoria contro ilarrivata anche grazie ad una sua grande prestazione. Le sue ...Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Inter, derby di Milano del 23° turno di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ...Samir Handanovic, portiere dell'Inter, parla dopo la vittoria contro il Milan arrivata anche grazie ad una sua grande prestazione. Le sue parole ...