Milan-Inter | incredibile gaffe di Tiziano Pieri | “Potrebbe perdere la partita a tavolino” VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) “E’ successo un episodio nel derby: molto probabilmente l’ha fatto un errore sui cambi, ha usato una finestra in più. Non vorrei sbagliare. Ha cambiato al 78? Darmian insieme a Gagliardini, al 79? è entrato Sanchez, la terza slot l’ha utilizzata mettendo Young, poi la quarta finestra con l’ingresso di Arturo Vidal.la”. Queste le parole dell’ex arbitro, attualmente commentatore Rai, che, a ‘La Giostra del Gol’ denuncia un errore dell’nella gestione dei cambi con l’utilizzo di quattro slot per cinque cambi. Maprende un abbaglio colossale: Darmian, Gagliardini e Sanchez sono entrati assieme e dunque occupano un solo slot, non due. Tutto regolare. In alto il ...