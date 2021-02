L'urlo di gioia del timoniere Checco Bruni: "Forza Palermo!" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il timoniere palermitano Francesco Checco Bruni alla fine della 7° regata la dice lunga sul cuore siciliano che batte nel team di Luna Rossa. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilpalermitano Francescoalla fine della 7° regata la dice lunga sul cuore siciliano che batte nel team di Luna Rossa. y key 6901ea96cb13f03d.html

Gioia_830 : E dopo l'urlo di Munch abbiamo l'urlo della GREGORACI ???? #eligreg #gregorelli #montecarlers - Gioia_830 : RT @ludoff19191: L'urlo mi ha uccisa?? #gregorelli #ScherzoIeneEliGreg - 16RomAmoR : RT @Maneasr: Mi sono emozionato tanto ???? Sono in Colombia a 9066 chilometri da voi, ma me sento vicino ogni giorno. ???? Urlo i gol con tant… - Maneasr : Mi sono emozionato tanto ???? Sono in Colombia a 9066 chilometri da voi, ma me sento vicino ogni giorno. ???? Urlo i g… - STR4NG3V : Lezione di presa diretta annullata. Lancio un urlo di gioia -