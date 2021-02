L'Atalanta non si fa distrarre dal Real: 4 - 2 al Napoli e 3° posto (Di domenica 21 febbraio 2021) L'Atalanta stavolta non si fa distrarre dalla Champions e dal pensiero della sfida contro il Real Madrid di mercoledì: perché la Champions dell'anno prossimo è altrettanto importante e questa è una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) L'stavolta non si fadalla Champions e dal pensiero della sfida contro ilMadrid di mercoledì: perché la Champions dell'anno prossimo è altrettanto importante e questa è una ...

Atalanta_BC : ???? UN GOL DA FENOMENO!!! #Muriel dribbla due difensori e non lascia scampo a Cragno!!! 0-1!!! ???? A MASTERPIECE OF A… - Ric1926_ : RT @Emanuelefire: LA JUVE ARRUBBA 4-0 VS ROMA 4-1 VS ATALANTA DOVETE SOLO STARE ZITTI VINCEREMO LO SCUDETTO CHI NON CI CREDE TIFASSE MILAN… - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Mi sento come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto nulla' - IvanFalanga : #AtalantaNapoli con al sostituzione di due difensori sul corner dell'Atalanta,Gattuso si è immortalato come l'allen… - GiAdUzZoLa90 : RT @marcokaf: Commento su TV napoletana dopo #AtalantaNapoli 4-2: 'L'Atalanta non ha fatto proprio niente.' Da Marte è tutto, a voi la line… -