La Boheme con Mirella Freni e Luciano Pavarotti | in onda su Rai 5

(Di domenica 21 febbraio 2021) Un tuffo nel passato con Ladel 1996, protagonista la celebre coppia per cantare il tragico destino di Mimì Stamattina alle 10 su Rai 5, omaggio alla soprano, accanto al tenorene Ladi Giacomo Puccini. Dal Teatro Regio di Torino, lo stesso luogo in cui l’opera ha debuttato il primo febbraio 1896, per la regia di Francesco Patroni Griffi e la direzione musicale di Daniele Oren, lo spettacolo ci riporta al 1996. Accanto ai due protagonisti, Nicolai Ghiaurov, Lucio Gallo, Anna Rita Tailento e Pietro Spagnoli. La regia televisiva, infine, è di Ilio Catani. Scene della vita didi Murger, da cui è tratta l’opera Scritta su libretto di Giuseppe Giocosa e Luigi Illica e ispirata al romanzo intitolato Scene della ...

... molte meno telefonate di prima, zero amici da incontrare al bar o in studio di registrazione ,... vita da, strappi di tosse da tisi, morte certa, non fa per me, quando sono quindi poco ...Dopo otto mesi il maestro mi ha chiamato alla Staatsoper proprio per Tosca , e mi ha messo sotto contratto anche per Il giocatore di Prokofiev, una coproduzionela Scala. Così ho fatto il salto ...Un tuffo nel passato con La Boheme del 1996, protagonista la celebre coppia per cantare il tragico destino di Mimì Stamattina alle 10 su Rai 5, omaggio alla soprano Mirella Freni, accanto al tenore Lu ...Una risata fresca e contagiosa. Sprigionava buon umore, autoironia, leggerezza. I tormenti di Desdemona e le lacrime di Mimì, Mirella Freni li lasciava in palcoscenico, tra le quinte: “Sa - spiegava l ...