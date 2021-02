“Io, Daniel Blake”, la controversa vittoria a Cannes di Ken Loach (Di domenica 21 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo ed andiamo in Francia. Vogliamo parlarvi di un film che qualche anno fa ha vinto la Palma d’oro al festival di Cannes. Faremo un viaggio in un cinema dichiaratamene politico e sociale Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Io, Daniel Blake” di Ken Loach Io, Daniel Blake, la spietata critica sociale di Ken Loach Il cinquantanovenne Daniel Blake, dopo aver lavorato una vita come falegname, ha per la prima volta bisogno di aiuti dallo stato a causa di una malattia. È la base al centro della storia di “Io, Daniel Blake” dell’intramontabile Ken Loach. Una vicenda che il celebre regista inglese e il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Prendiamo il nostro aereo ed andiamo in Francia. Vogliamo parlarvi di un film che qualche anno fa ha vinto la Palma d’oro al festival di. Faremo un viaggio in un cinema dichiaratamene politico e sociale Abbiamo dedicato la puntata di oggi a “Io,” di KenIo,, la spietata critica sociale di KenIl cinquantanovenne, dopo aver lavorato una vita come falegname, ha per la prima volta bisogno di aiuti dallo stato a causa di una malattia. È la base al centro della storia di “Io,” dell’intramontabile Ken. Una vicenda che il celebre regista inglese e il suo ...

Monti e Draghi? "Stessa faccia, stessa razza". Il film di Ken Loach dal titolo ' Io, Daniel Blake' aiuta a capire più di tante analisi politiche e sociologiche di cosa parlo. E' uno strumento di mediazione di potenziali conflitti sociali che se ...

