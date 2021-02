(Di domenica 21 febbraio 2021) È stato stilatodi. La polizia, infatti, estrapolando le immagini dei filmati delle telecamere di sorveglianza, è riuscita a dare una prima descrizione del potenziale assassino della donna. Si tratta di un uomo alto 1.80-1.90 circa, spalle larghe, con dei jeans scuri e un giubbotto. Sulle spalle ha uno zainetto, come si intuisce dal gesto che fa col braccio mentre si dà alla fuga. È un uomo di carnagione chiara. “Stiamo lavorando sulle immagini” ha spiegato il procuratore capo Daniele Barberini, “ci sono aspetti decisamente interessanti per il caso”. La descrizione data dalla ricostruzione dalla polizia è effettivamente coincidente con la descrizione data dall’amica della figlia di, in casa quella mattina. La ragazza riferisce infatti di aver ...

QuotidianPost : Ilenia Fabbri: l’identikit dell’assassino - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A @QuartoGrado il caso dei coniugi scomparsi a Bolzano e la morte di Ilenia Fabbri Conduce @GianluigiNuzzi con @Alessan… - ErnestTrappist : Omicidio di Faenza, la soluzione del giallo nei 15 secondi di filmato - DodoLucarelli : RT @storie_italiane: Scorta e protezione al testimone dell’omicidio di Ilenia Fabbri #storieitaliane @eleonoradaniele - ChiranAngelgela : Con lei sono 9 le donne uccise nel 2021: Victoria Osage, Roberta Siragusa, Tiziana Gentile, Teodora Casasanta, Soni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Fabbri

TGCOM

...(video) - Il giallo di quella sagoma nei filmati da ripulire Il lavoro della polizia Scientifica ha fatto emergere altri dettagli dal video che ha immortalato il possibile killer di...Il coltello ritrovato nell'appartamento di via Corbara potrebbe non essere l'arma con la quale è stata uccisa. Sebbene l'arma infatti corrisponda a quella utilizzata dall'assassino, al momento mancano ancora gli elementi per confermare le ipotesi iniziali. Se ne saprà di più probabilmente nei ...Un individuo dalla carnagione chiara alto tra 1.80 e 1.90 centimetri (con un margine di errore di qualche centimetro in ...Le parole del procuratore. Verifiche degli inquirenti sulle copie delle chiavi con le quali l’assassino di Ilenia ha aperto il garage ...