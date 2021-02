Gonzalo Villar | “Serata difficile | dovevamo avere più pazienza”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, centrocampista della Roma, ha parlato al termine di Benevento–Roma 0-0. “È stata unaun po’– le sue parole – Era complicato rendersi pericolosi, con 11 giocatori avversari dietro la linea della palla. Spesso abbiamo sbagliato l’ultima scelta o la prima”. Forse si poteva cercare più la conclusione dalla distanza: “Questa è una cosa di tutta la squadra. Non abbiamo calciato da fuori in questa partita. Ed è un aspetto che devo migliorare anche io. Ora pensiamo alle prossime partite, alla gara di Europa League e a quella con il Milan”. A proposito di cosa non ha funzionato, preferisce aspettare per un giudizio definitivo: “Domani vedremo la partita, capiremo cosa è andato male o cosa è stato sbagliato. Ora a caldo posso dire poco altro. ...

cmtk17 : RT @OfficialASRoma: Il commento di Gonzalo Villar al termine di #BeneventoRoma - OfficialASRoma : Il commento di Gonzalo Villar al termine di #BeneventoRoma - farted94 : Visti gli ultimi 20 minuti di Benevento-Roma. Il regista preferito dagli ipovedenti burini Gonzalo Villar del Frail… - CastleFabio1004 : RT @delinquentweet: Gonzalo Villar uno di noi, il sabato sul divano a gustarsi Elche-Eibar ?? - delinquentweet : Gonzalo Villar uno di noi, il sabato sul divano a gustarsi Elche-Eibar ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gonzalo Villar

In queste probabili formazioni di Benevento - Roma , spicca anche il grande ritorno dal primo minuto di, con al suo fianco la qualità e l'intensità di Jordan Veretout . Lorenzo ...Ma con una spallata in area su Sporar rischia il mondo ( dal 536 - Entra per dare una mano alla squadra e porta qualità al palleggio in uscita) Rick KARSDORP 6 - Presidia la fascia ...Benevento – Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato al termine di Benevento–Roma 0-0. “È stata una serata un po’ difficile – le sue parole – Era complicato rendersi pericolosi, con 11 gi ...Il centrocampista spagnolo ha parlato nel postpartita di Benevento-Roma 0-0: "Abbiamo sbagliato nell'ultima scelta, io per primo. Dobbiamo calciare di più" ...