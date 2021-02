Giorgia Meloni: "Grata a Draghi per la telefonata di solidarietà" (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - "Ringrazio il presidente del Consiglio Draghi, che mi ha telefonato per esprimermi la sua personale solidarietà. Gliene sono Grata. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, su Twitter. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi, che mi ha telefonato per esprimermi la sua personale solidarietà. Gliene sono Grata. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto — Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni) February ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - "Ringrazio il presidente del Consiglio, che mi ha telefonato per esprimermi la sua personale. Gliene sono. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto". Così la presidente di Fratelli d'Italia,, su Twitter. Ringrazio il Presidente del Consiglio, che mi ha telefonato per esprimermi la sua personale. Gliene sono. Mi auguro che questo brutto episodio, che mi ha vista mio malgrado protagonista, sia utile a difendere uno dei pilastri della democrazia: il rispetto —? (@) February ...

