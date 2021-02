Formazioni ufficiali Milan-Inter, Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020/2021. L’ultimo turno di campionato ha visto i nerazzurri sorpassare il Diavolo in vetta alla classifica, grazie alla vittoria ottenuta contro la Lazio e al contemporaneo passo falso del Milan sul campo dello Spezia: pivotale sarà il Derby di quest’oggi, il terzo scontro quest’anno tra le due squadre. Nel match d’andata di A disputato ad ottobre la spuntarono i rossoneri per 2-1, mentre in Coppa Italia, con lo stesso risultato, nei quarti di finale del torneo ad avere la meglio è stata la squadra di Conte trascinata dalla magistrale punizione di Eriksen a tempo scaduto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 21 febbraio. Sportface.it vi ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventitreesima giornata della. L’ultimo turno di campionato ha visto i nerazzurri sorpassare il Diavolo in vetta alla classifica, grazie alla vittoria ottenuta contro la Lazio e al contemporaneo passo falso delsul campo dello Spezia: pivotale sarà il Derby di quest’oggi, il terzo scontro quest’anno tra le due squadre. Nel match d’andata di A disputato ad ottobre la spuntarono i rossoneri per 2-1, mentre in Coppa Italia, con lo stesso risultato, nei quarti di finale del torneo ad avere la meglio è stata la squadra di Conte trascinata dalla magistrale punizione di Eriksen a tempo scaduto. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 21 febbraio. Sportface.it vi ...

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria nel #DerbyMilano, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le for… - KewDinamo : Le formazioni ufficiali di Altinoleffe - Dinamo Kew, valevole per la 20° giornata del campionato Ragù di Cervo. Sc… - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Parma-Udinese, Serie A 2020/2021 - infoitsport : Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: c'è Mihaila. Out Kurtic e Gervinho - infoitsport : Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Llorente in campo dal 1', 4-3-3 per D'Aversa -