(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "ladia Giorgiaalla quale mi associo anche io eil biasimo per l'odiatore di turno, al quale auguriamo di tutto cuore di doversi trovare un nuovo lavoro lontano dai giovani e dalla responsabilità dell'insegnamento". Così, su Twitter, la deputata di Forza Italia, Stefania

TV7Benevento : Fdi: Prestigiacomo, 'bene valanga solidarietà a Meloni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Prestigiacomo

Secolo d'Italia

Lo afferma Federico Mollicone, capogruppo in commissione Editoria di, Responsabile Nazionale ... Milleproroghe,: Radio Radicale salvata da Fi 'Forza Italia salva Radio radicale dal ...... ovvero a. Ma riaprire la partita del Copasir sembra una strada alquanto impervia al momento. ... Simone Baldelli e Stefania..Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Bene la valanga di solidarietà a Giorgia Meloni alla quale mi associo anche io e bene il biasimo per l'odiatore di turno, al quale auguriamo di tutto cuore di doversi trov ...Partita tutta da giocare quella per la successione al neo ministro azzurro del governo Draghi, Mara Carfagna, nel ruolo di vicepresidente della Camera.