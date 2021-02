Covid Liguria, oggi 266 contagi: i dati del 21 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 266 i nuovi contagi di Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio. Si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2768 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task-force ligure per l'emergenza Covid. Sono 570 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 8 in più di ieri, dei quali 54 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4320 persone. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 266 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 21. Si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2768 tamponi molecolari, secondo quanto reso noto dalla task-force ligure per l'emergenza. Sono 570 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 8 in più di ieri, dei quali 54 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 4320 persone.

