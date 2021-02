TV7Benevento : **Covid: da Anci 4 richieste a governo, ristoranti aperti la sera e coinvolgimento su vaccini'**... - TV7Benevento : Covid: Anci a governo, 'ristoranti aperti anche la sera'... - ccuitorino : RT @AgCultNews: Covid, Assessori: Riaprire presto i luoghi della cultura, cominciare dai weekend @_MiBACT @dariofrance @chieleon @TommasoSa… - g_bonzo7 : RT @AgCultNews: Covid, Assessori: Riaprire presto i luoghi della cultura, cominciare dai weekend @_MiBACT @dariofrance @chieleon @TommasoSa… - stefanomanservi : RT @AgCultNews: Covid, Assessori: Riaprire presto i luoghi della cultura, cominciare dai weekend @_MiBACT @dariofrance @chieleon @TommasoSa… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Anci

ANCI LOMBARDIA

Durante l'incontro con Regioni,e Upi, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha invitato all'unità, in un paese che conta ormai quasi 100mila morti per. ''La nascita di questo nuovo esecutivo, lungi dal ...Sul tavolo la proroga dello stop agli spostamenti tra le regioni e le misure anti Coronavirus E' cominciato l'incontro tra governo, Regioni,e Upi sulle misure anti -e sul prolungamento del divieto di spostamento tra Regioni, alla vigilia del cdm di domani. Alla riunione con la ministra per gli Affari regionali Mariastella ...E’ una delle richieste avanzate dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a nome dei sindaci, durante il vertice tra governo e autonomie.Durante una riunione tra la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e i rappresentanti delle Regioni e dell’Anci, i governatori ...