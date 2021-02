Covid, ancora un mese di blocco alla mobilità fra regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) ancora un mese di stop alla mobilità tra regioni. Il decreto ora in vigore fissa al 25 febbraio il divieto di spostamento, ma è “indispensabile”, come dice il ministro della Salute Roberto Speranza, confermare questa norma proprio mentre le varianti del Covid-19 si stanno diffondendo in tutta Italia con grande velocità. Per questo il Consiglio dei ministri convocato lunedì mattina approverà un nuovo provvedimento che avrà come data di scadenza il 27 marzo. Non è escluso neanche che la proroga duri fino al 31 marzo. Non oltre perché l’esecutivo si riserva di decidere più in là nel tempo le norme per la settimana di Pasqua. Inoltre i limiti riguarderanno anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti, ossia la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021)undi stoptra. Il decreto ora in vigore fissa al 25 febbraio il divieto di spostamento, ma è “indispensabile”, come dice il ministro della Salute Roberto Speranza, confermare questa norma proprio mentre le varianti del-19 si stanno diffondendo in tutta Italia con grande velocità. Per questo il Consiglio dei ministri convocato lunedì mattina approverà un nuovo provvedimento che avrà come data di scadenza il 27 marzo. Non è escluso neanche che la proroga duri fino al 31 marzo. Non oltre perché l’esecutivo si riserva di decidere più in là nel tempo le norme per la settimana di Pasqua. Inoltre i limiti riguarderanno anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti, ossia la regola, per ora valida fino al 5 marzo, che consente di spostarsi ...

