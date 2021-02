Covid: 13.452 casi e 232 morti in 24 ore (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Sono 13.452 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 250.986 tamponi, con l'indice di positività che sale al 5,4%. Nelle ultime 24 ore si registrano 232 morti che portano il totale delle vittime a 95.718 da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 2.094 persone (+31 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. I guariti in totale sono 2.324.633 (+8.946) mentre gli attualmente positivi sono 388.895 (+4.272). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Sono 13.452 i nuovidi coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 250.986 tamponi, con l'indice di positività che sale al 5,4%. Nelle ultime 24 ore si registrano 232che portano il totale delle vittime a 95.718 da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 2.094 persone (+31 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile. I guariti in totale sono 2.324.633 (+8.946) mentre gli attualmente positivi sono 388.895 (+4.272).

