Chi è Vittorio Brumotti: Età, Fidanzata, Instagram, Striscia La Notizia e Aggressione (Di domenica 21 febbraio 2021) Vittorio Brumotti è un atleta e personaggio televisivo originario di Finale Ligure, noto per essere un inviato di Striscia La Notizia dove si occupa di temi difficili sempre in sella alla sua bicicletta MTB. Vittorio è diventato famoso anche attraverso il suo storico motto "Abbombazza!" e il suo soprannome 100% Brumotti. Subisce diverse aggressioni nel corso dei suoi servizi: trattando temi delicati come lo spaccio si è trovato a fronteggiare situazioni limite. Chi è Vittorio Brumotti? Nome: Vittorio Brumotti Soprannome: 100% Brumotti Data di nascita: 14 giugno 1980 Età: 40 anni Segno Zodiacale: Gemelli Luogo di nascita: Finale Ligure Altezza: 175 cm Tatuaggi: Vittorio ha ...

