Captain Marvel 2: "Si parlerà del rapporto tra Carol e Monica", dice Teyonah Parris

Teyonah Parris, interprete di Monica Rambeau nel Marvel Cinematic Universe, ha anticipato alcuni elementi del film Captain Marvel 2. Nello specifico, pur esprimendosi in modo cauto e un po' vago, l'attrice, intervistata da ET Canada, ha risposto così a una domanda sul rapporto tra Monica e Carol Danvers: "Credo che si esplorerà quel legame più nel dettaglio, per capire cosa stia accadendo tra loro due." Si presume che stia alludendo alla reazione di Monica, decisamente poco positiva, nei confronti di Carol in WandaVision.

