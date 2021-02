Benevento-Roma, Fonseca: “Match difficile, ecco cosa non ha funzionato. Dzeko? Non è la riserva di Mayoral” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole dell'allenatore giallorosso, Paulo Fonseca.Al termine del Match del "Vigorito", il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" analizzando il pareggio a reti bianche maturato contro il Benevento. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese."E' stata una partita difficile, i nostri avversari si sono chiusi bene. Noi siamo arrivati negli ultimi trenta metri senza difficoltà ma non abbiamo avuto iniziative individuali e sono mancate concretezza ed aggressività negli ultimi metri, penso che i giocatori lo abbiano capito. Dzeko è entrato per dare più fisicità in area di rigore, nelle fasce siamo stati lenti e sono arrivati pochi palloni nelle zone calde del campo".MERITO DEL Benevento - "Non ci sono stati ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole dell'allenatore giallorosso, Paulo.Al termine deldel "Vigorito", il tecnico della, Paulo, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" analizzando il pareggio a reti bianche maturato contro il. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese."E' stata una partita, i nostri avversari si sono chiusi bene. Noi siamo arrivati negli ultimi trenta metri senza difficoltà ma non abbiamo avuto iniziative individuali e sono mancate concretezza ed aggressività negli ultimi metri, penso che i giocatori lo abbiano capito.è entrato per dare più fisicità in area di rigore, nelle fasce siamo stati lenti e sono arrivati pochi palloni nelle zone calde del campo".MERITO DEL- "Non ci sono stati ...

