Atalanta, segnale al Real: Napoli steso 4-2

Atalanta-Napoli 4-2 è il risultato finale del primo posticipo domenicale della 23esima giornata del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo alquanto bloccato, gli orobici si scatenato nella ripresa grazie alle reti di Zapata (52?), Gosens (64?), Muriel (71?) e Romero (79?). Per gli azzurri inutile il momentaneo pari targato Zielinski (58?) e l'autorete dello stesso Gosens (76?). Con questo successo l'Atalanta si riporta nuovamente in piena zona Champions League. Continua invece il momento difficile dei partenopei, continuamente falcidiati dagli infortuni nell'ultimo periodo.

Cosa è successo? L'Atalanta manda un chiaro segnale al Real Madrid, atteso mercoledì al Gewiss Stadium per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

