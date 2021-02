?Cagliari, la scelta più Semplici con troppo ritardo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Cagliari riparte da Leonardo Semplici. Il nome, l’unico, che avevamo anticipato venerdì scorso e che – con l’avvento di Capozucca – è stato rimescolato troppo, coinvolgendo e contattando altri allenatori non tutti pronti e disponibili per salire sul carro rossoblù in un momento di estrema difficoltà. Giulini aveva individuato in Semplici il candidato ideale per sostituire Di Francesco e c’erano già stati contatti indiretti molto prima della delicatissima sfida contro il Torino, poi andata male. Venerdì scorso erano questi gli unici scenari, la logica per fortuna ha voluto che le cose andassero proprio in questo modo. Malgrado un minestrone di nomi abbastanza insipido e inopportuno, non a caso abbiamo preso le distanze. E così, con un giorno abbondante di ritardo, il Cagliari ha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilriparte da Leonardo. Il nome, l’unico, che avevamo anticipato venerdì scorso e che – con l’avvento di Capozucca – è stato rimescolato, coinvolgendo e contattando altri allenatori non tutti pronti e disponibili per salire sul carro rossoblù in un momento di estrema difficoltà. Giulini aveva individuato inil candidato ideale per sostituire Di Francesco e c’erano già stati contatti indiretti molto prima della delicatissima sfida contro il Torino, poi andata male. Venerdì scorso erano questi gli unici scenari, la logica per fortuna ha voluto che le cose andassero proprio in questo modo. Malgrado un minestrone di nomi abbastanza insipido e inopportuno, non a caso abbiamo preso le distanze. E così, con un giorno abbondante di, ilha ...

