Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 07:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione un buongiorno dal redazione Gabriella Luigi in studio Campania Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione 8 le regioni dove Da domenica saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata e sarà possibile spostarsi dal comune solo per motivi di lavoro salute e necessità il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute fotografa una situazione in peggioramento in tutta Italia dovuta soprattutto al diffondersi delle varianti del covid superiore di sanità tornano a ribadire la necessità di ridurre le interazioni tra i cittadini e innalzare le misure su tutto il territorio nazionale RT a 099 nel monitoraggio c’è l’invito a rimanere a casa al più possibile oltre 15400 e positivi 300Ctre vittime in 24 ore il tasso di positività sale al 5:02 % quest’oggi si riuniscono le regioni che chiedono una stretta ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione un buongiorno dal redazione Gabriella Luigi in studio Campania Emiliagna e Molise passano in zona arancione 8 le regioni dove Da domenica saranno chiusi bar e ristoranti per tutta la giornata e sarà possibile spostarsi dal comune solo per motivi di lavoro salute e necessità il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute fotografa una situazione in peggioramento in tutta Italia dovuta soprattutto al diffondersi delle varianti del covid superiore di sanità tornano a ribadire la necessità di ridurre le interazioni tra i cittadini e innalzare le misure su tutto il territorio nazionale RT a 099 nel monitoraggio c’è l’invito a rimanere a casa al più possibile oltre 15400 e positivi 300Ctre vittime in 24 ore il tasso di positività sale al 5:02 % quest’oggi si riuniscono le regioni che chiedono una stretta ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - fanpage : Il dottor Palù sulle multinazionali che producono vaccini: 'Producono in stabilimenti non ancora validati' - fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - TgrRaiTrentino : Le prime #pagine dei #quotidiani trentini in #edicola oggi sabato 20 febbraio. La #rassegnastampa in onda fra poco,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid - 19, Italia: aumentano i rischi di infezione, torna il colore arancione per tre regioni Secondo i dati resi pubblici dal ministero della Salute italiano, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati nel Paese 15.479 nuovi casi di contagio da Covid - 19 e 353 nuovi decessi. Al momento i casi di contagio confermati sono 2.780.882 mentre i decessi ammontano a 95.

Italia, aumento dei casi di contagio da varianti Covid Secondo le ultime statistiche in tempo reale dell'OMS, alle 16:18 del 19 febbraio ora dell'Europa centrale (23:18 del 19 febbraio, ora di Beijing), nel mondo si sono contati in totale 109.997.288 di casi ...

Coronavirus ultime notizie. Bonaccini: «Se condizioni peggiorano valutare restrizioni omogenee per ... Il Sole 24 ORE La zona gialla tiene ma serve cautela. Le imprese: basta scelte last minute Le speranze questa volta sono ben riposte, le inversioni di rotta all’ultimo minuto scampate e gli annunci sottovoce non smentiti: la Lombardia resta in zona gialla. Nella trattativa tra governo e gov ...

"Io, infermiera in pensione rientrata per i vaccini" Santa Tramonti, 70 anni, dopo più di dieci di riposo ha deciso di tornare in prima linea nella lotta al Covid. "Indossare il camice? Grande emozione" ...

Secondo i dati resi pubblici dal ministero della Salute italiano, nelle24 ore sono stati segnalati nel Paese 15.479 nuovi casi di contagio da Covid - 19 e 353 nuovi decessi. Al momento i casi di contagio confermati sono 2.780.882 mentre i decessi ammontano a 95.Secondo lestatistiche in tempo reale dell'OMS, alle 16:18 del 19 febbraio ora dell'Europa centrale (23:18 del 19 febbraio, ora di Beijing), nel mondo si sono contati in totale 109.997.288 di casi ...Le speranze questa volta sono ben riposte, le inversioni di rotta all’ultimo minuto scampate e gli annunci sottovoce non smentiti: la Lombardia resta in zona gialla. Nella trattativa tra governo e gov ...Santa Tramonti, 70 anni, dopo più di dieci di riposo ha deciso di tornare in prima linea nella lotta al Covid. "Indossare il camice? Grande emozione" ...