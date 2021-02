The Mosquito Coast: Apple TV+ svela il trailer e la data di uscita della serie con Justin Theroux (Di sabato 20 febbraio 2021) Justin Theroux è il protagonista di The Mosquito Coast, la serie Apple TV+ di cui è stata svelata la data di uscita con il primo trailer. The Mosquito Coast è la nuova serie con Justin Theroux di cui online è stato condiviso il trailer e annunciata la data di uscita: il 30 aprile. Nel video si vede il personaggio affidato all'attore che svela alla figlia la necessità di ricominciare più volte la propria vita, dopo aver avuto dei problemi che rendono impossibile proseguire come se nulla fosse, assicurando alla ragazzina che sarà un'avventura. Nel filmato spazio a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)è il protagonista di The, laTV+ di cui è statata ladicon il primo. Theè la nuovacondi cui online è stato condiviso ile annunciata ladi: il 30 aprile. Nel video si vede il personaggio affidato all'attore chealla figlia la necessità di ricominciare più volte la propria vita, dopo aver avuto dei problemi che rendono impossibile proseguire come se nulla fosse, assicurando alla ragazzina che sarà un'avventura. Nel filmato spazio a ...

