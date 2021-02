Spacciatore ristretto ai domiciliari | arrestato in flagranza di reato

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – M.A., battipagliese, classe 1982, giàagli arrestiper sentenza definitiva passata in giudicato, dopo mirati accertamenti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di nove dosi di eroina e 150 euro in banconote di piccolo taglio, nonchè materiale utile al confezionamento, tra cui un bilancino digitale e materiale plastico vario per confezionare le dosi. A seguito di quanto appurato il trentottenne è statoe posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la sottoposizione alla misura pre-cautelare degli arresti, in attesa del giudizio di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Battipaglia (Sa) – M.A., battipagliese, classe 1982, già ristretto agli arresti domiciliari per sentenza definitiva passata in giudicato, dopo mirati accertamenti, a seguito di perquisizione personale ...