Serie A, Sassuolo-Bologna: De Zerbi con Caputo unica punta, Mihajlovic lancia Orsolini dal 1?. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il match Sassuolo-Bologna. Alle 20.45 sarà di scena il derby emiliano tra la compagine allenata da Roberto De Zerbi e la squadra "felsinea" allenata dal tecnico Sinisa Mihajlovic, per il match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Svenberg, Dominguez: Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic

