Samantha De Grenet: "Io sono etero-etero, Tommaso non è gay-gay"

Samantha De Grenet durante la cena post puntata di ieri sera al Grande Fratello Vip, è entrata nel discorso sugli orientamenti sessuali ribadendo di aver scoperto che Tommaso Zorzi non è "gay gay gay gay". "Ho scoperto che Tommy non è gay gay gay gay", ha dichiarato la De Grenet, suscitando subito la risposta di Stefania Orlando: "Ma non si danno più le etichette, amore, non ci sono più etichette". A questo punto Samantha De Grenet ha risposto: "Io sono etero etero, non vi sbagliate proprio. A me piace definirmi. Tommaso le tet*e le guarda proprio, con quegli occhini ci guarda, ci scruta nelle scollature".

