Regioni | la proposta di Rezza | chiusure interne per contrastare variante

DiegoMatina : @sbonaccini @lasorelladiKarl @RegioneER Credo che Lei abbia sbagliato con quella proposta: davvero vuole mettere in… - Brownfox_51 : #COVID19 - Molte Regioni sono nuovamente a rischio di tornare arancio o rosse. È un anno dallo scoppio del l'epidem… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Confermata la permanenza del FVG in zona gialla. I governatori: 'Misure omogenee a livello nazionale e più lunghe' La propos… - TgrRaiFVG : Confermata la permanenza del FVG in zona gialla. I governatori: 'Misure omogenee a livello nazionale e più lunghe'… - CaleEuropaEdic : ???? Decisione (UE) 2021/172 del Consiglio dell’11 Febbraio 2021. ?? #eurlex #novitàlegislative #19Febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni proposta

QUOTIDIANO.NET

... come chiesto dal presidente della conferenza delle, nonché governatore dell'Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini. L'obiettivo è quello di arrivare a unaunitaria da sottoporre a ...... Stefano Bonaccini , ha convocato la Conferenza delleper arrivare - se possibile - ad unacongiunta da sottoporrre al nuovo governo Draghi. Due sono i temi sul tappeto: il primo ...La richiesta è quello di un cambio di passo nella strategia dei colori. Bonaccini: "Restrizioni omogenee". Fontana: "Così più certezze per cittadini e operatori economici" ...sarebbe questa la proposta formulata da alcuni presidenti di Regione, da rendere operativa quando scadrà il divieto di spostamento tra Regioni stabilito per decreto dal governo Conte. La ...