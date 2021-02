Queen, per i 50 anni della band esce “The Freddie Mercury Live Archives” (Di sabato 20 febbraio 2021) I Queen lo scorso luglio hanno festeggiato 50 anni di carriera. Un traguardo importantissimo! Per rendergli omaggio, il 26 febbraio uscirà, in occasione del 50° anniversario della carriera dei Queen, la nuova compilation “The Freddie Mercury Live Archives”. In questo cofanetto ci saranno tutti i più grandi successi del gruppo, ma questa volta in versione Live acquistabile su Amazon. La compilation comprende 2 CD in versione Live, per rivivere ancora una volta le emozioni più vere che si possono provare, e che mai sono state dimenticate. Questo sarà un grande omaggio alla band che ha fatto la storia del rock, soprattutto sarà un grande omaggio per il frontman leggendario e più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilo scorso luglio hanno festeggiato 50di carriera. Un traguardo importantissimo! Per rendergli omaggio, il 26 febbraio uscirà, in occasione del 50°versariocarriera dei, la nuova compilation “The”. In questo cofanetto ci saranno tutti i più grandi successi del gruppo, ma questa volta in versioneacquistabile su Amazon. La compilation comprende 2 CD in versione, per rivivere ancora una volta le emozioni più vere che si possono provare, e che mai sono state dimenticate. Questo sarà un grande omaggio allache ha fatto la storia del rock, soprattutto sarà un grande omaggio per il frontman leggendario e più ...

