Preparativi per l?Apocalisse (Di sabato 20 febbraio 2021) Cibo non solo per l?anima, ma anche come oggetto di rinuncia e sacrificio, o di dono disinteressato. In alternativa attenderemo il grande collasso provando ricette in cucina (con intelligenza) e scegliendo il vino giusto, cercando di comprendere meglio la grande questione dell?annata. Si astengano dalla lettura gli ansiosi: qui è dove parliamo di catastrofi, privazioni, flagelli, e di regimi di vita all?insegna della morigeratezza consumistica. Eppure l?amore per il cibo e la tavola è opulenza, ventre pieno, grasso che cola, anche se c?è qualcosa che stride nel parlare di gastronomia dando libero sfogo alla gola proprio mentre il collasso è di sotto, e ha appena suonato al citofono. Mai come negli ultimissimi anni scrivere di cibo si è trasformato da un?attività intesa a coccolare l?edonismo più esplicito, in una in cui emergono con crescente frequenza contributi sulla rinuncia o sul ...

