Operazione antidroga a Cava de' Tirreni: arrestato 46enne spacciatore

Tempo di lettura: 3 minuti

Cava de' Tirreni (Sa) – Nella notte di oggi, 20 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni – Sezione Volanti, hanno tratto in arresto un uomo originario dell'agro nocerino-sarnese, M.S. di anni 46, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, in quanto resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di possesso di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Nel corso di un controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte di soggetti provenienti dai comuni dell'agro nocerino sarnese e del napoletano, gli agenti della Sezione Volanti, nella tarda serata, intercettavano all'interno ...

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga Droga dall'Olanda, difesa chiede 'abbreviato' per tre indagati Gli avvocati difensori di tre giovani finiti indagati in una operazione antidroga, hanno chiesto il giudizio col rito abbreviato peri propri assistiti. Si tratta di Gerlando Romano, 22 anni, di Agrigento; Martina Moneta, 20 anni, residente ad Agrigento ma ...

Operazione antidroga ad Alcamo. Arrestate 5 persone Importante operazione antidroga dei Carabinieri di Alcamo. Indagini iniziate nel novembre 2019, 5 le persone fermate. Al centro dello spaccio una coppia che smerciava le dosi. La droga era indicata nei modi più ...

Droga dall’Olanda, difesa chiede ‘abbreviato’ per tre indagati Gli avvocati difensori di tre giovani finiti indagati in una operazione antidroga, hanno chiesto il giudizio col rito abbreviato peri ...

Importante operazione antidroga dei Carabinieri di Alcamo. Indagini iniziate nel novembre 2019, 5 le persone fermate. Al centro dello spaccio una coppia che smerciava le dosi. La droga era indicata nei modi più ...