Oggi è la giornata nazionale dei camici bianchi: ecco perché è stata istituita (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi 20 febbraio è la giornata nazionale dei camici bianchi. istituita per onorare l’impegno del personale sanitario durante la pandemia La giornata nazionale dei camici bianchi è stata istituita lo scorso novembre in seguito all’ iniziativa del regista Ferzan Ozpetek e il musicista Mogol. I due hanno ”lavorato” a questo progetto insieme alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri. Nello specifico hanno avviato una petizione che si è conclusa con l’approvazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un giusto e meritato riconoscimento per medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questi mesi di pandemia, ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 febbraio 2021)20 febbraio è ladeiper onorare l’impegno del personale sanitario durante la pandemia Ladeilo scorso novembre in seguito all’ iniziativa del regista Ferzan Ozpetek e il musicista Mogol. I due hanno ”lavorato” a questo progetto insieme alla Federazionedegli Ordini dei Medici e Odontoiatri. Nello specifico hanno avviato una petizione che si è conclusa con l’approvazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un giusto e meritato riconoscimento per medici, infermieri e tutto il personale sanitario che in questi mesi di pandemia, ...

matteorenzi : Lo aveva promesso: gli Stati Uniti torneranno negli accordi di Parigi sul climate change. Oggi lo ha fatto. Grazie… - BentivogliMarco : Questa è l'Italia corporativa del 'me ne frego'. Ha distrutto tutto fino ad oggi. - fanpage : Oggi #20febbraio è la giornata dei camici bianchi in memoria dei 326 medici morti per fermare il virus - PieraToninelli : RT @annalisalisi072: Andiamo anche oggi incon tro alla vita con un sorriso! Buongiorno amici,buona giornata a tutti,buon fine settimana,un… - mingrone75 : RT @enzo_pagnotta: Oggi è la Giornata mondiale ?? della giustizia sociale! Serve ancora di più oggi,una forte azione per una maggiore ugu… -