Muore Mauro Bellugi | aveva avuto le gambe amputate per le conseguenze del Covid

(Di sabato 20 febbraio 2021) Purtroppo non ce l'ha fatta nonostante le sofferenze che lo hanno portato all'amputazione delleper le complicazioni del. L'ex calciatore della nazionaleè morto per le ...

Purtroppo non ce l'ha fatta nonostante le sofferenze che lo hanno portato all'amputazione delle gambe per le complicazioni del Covid. L'ex calciatore della nazionaleBellugi è morto per le conseguenze del Covid. Il grande calciatore soffriva anche di anemia e quello che è accaduto negli ultimi mesi al suo fisico è stato fatale. L'ex calciatore di Inter, ...A 71 anni è motoBellugi. L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese di recente aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid - 19 e la sua storia aveva ...Mauro Bellugi si è spento all’età di 71 anni, a pochi mesi dall’amputazione di entrambe le gambe per Covid. Il terzino roccioso, testardo e ribelle, non ce l’ha fatta. “Mi piacciono le sfide, vincerò ...L’ex difensore orange e della Nazionale, Mauro Bellugi, muore a 71 anni. Nel dicembre scorso aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mauro Bellugi.