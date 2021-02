Mercato Juventus, dalla Francia: due nomi per l’attacco, Paratici ha scelto (Di sabato 20 febbraio 2021) Mercato Juventus – La Juventus valuta su chi puntare come quarto attaccante per la prossima stagione. I nomi, al momento sono due. Milik con un costo di cartellino sui dodici milioni di euro e Memphis Depay, che costerebbe zero. La differenza sta tutta nel contratto quadriennale, Milik costerebbe 4 milioni al massimo, Depay, almeno sei. Sono due elementi che potrebbero dare un’alternativa in più ad Andrea Pirlo, che soffre molto la dipendenza da Cristiano Ronaldo. Mercato Juventus, Milik o Depay? Arrivato in Francia, in Ligue 1, a gennaio Milik potrebbe già cambiare squadra nella prossima stagione. Cercato dalla Juventus già lo scorso anno il polacco ha sempre gradito le lusinghe bianconere tanto che per un certo momento aveva detto sì ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 20 febbraio 2021)– Lavaluta su chi puntare come quarto attaccante per la prossima stagione. I, al momento sono due. Milik con un costo di cartellino sui dodici milioni di euro e Memphis Depay, che costerebbe zero. La differenza sta tutta nel contratto quadriennale, Milik costerebbe 4 milioni al massimo, Depay, almeno sei. Sono due elementi che potrebbero dare un’alternativa in più ad Andrea Pirlo, che soffre molto la dipendenza da Cristiano Ronaldo., Milik o Depay? Arrivato in, in Ligue 1, a gennaio Milik potrebbe già cambiare squadra nella prossima stagione. Cercatogià lo scorso anno il polacco ha sempre gradito le lusinghe bianconere tanto che per un certo momento aveva detto sì ...

