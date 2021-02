M5S: Bugani, 'rischiamo non scissione ma di evaporare' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Si manda via gente che ha dato il sangue al Movimento perché ha detto legittimamente no, rifiutando un quesito ridicolo e un governo come ne abbiamo già visti tanti in passato. Continuano a evocare Alessandro Di Battista come leader Il vero rischio non è la scissione, ma l'evaporazione del M5S . Anche perché ora il Movimento dovrebbe governare con tutti e soprattutto con Forza Italia. Era la nostra linea invalicabile, ed è stata varcata". Lo dice Max Bugani, tra i grillini della prima ora e ora capo staff della sindaca di Roma, Virginia raggi, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. "Spero che Giuseppe -aggiunge riferendos all'ex premier Conte- abbia capito come non sia stato solo Matteo Renzi a farlo cadere, ma che anche qualcuno nel Movimento non aspettasse altro. Conte si è rivelato un grande mediatore, facendo sintesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Si manda via gente che ha dato il sangue al Movimento perché ha detto legittimamente no, rifiutando un quesito ridicolo e un governo come ne abbiamo già visti tanti in passato. Continuano a evocare Alessandro Di Battista come leader Il vero rischio non è la, ma l'evaporazione del M5S . Anche perché ora il Movimento dovrebbe governare con tutti e soprattutto con Forza Italia. Era la nostra linea invalicabile, ed è stata varcata". Lo dice Max, tra i grillini della prima ora e ora capo staff della sindaca di Roma, Virginia raggi, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'. "Spero che Giuseppe -aggiunge riferendos all'ex premier Conte- abbia capito come non sia stato solo Matteo Renzi a farlo cadere, ma che anche qualcuno nel Movimento non aspettasse altro. Conte si è rivelato un grande mediatore, facendo sintesi ...

