LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Peterlini e Curtoni nelle 20 (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.03 Manche da dimenticare della svedese Wikstroem, è sesta a 1?15. La slovena Slokar entra tra le prime 10 del Mondiale. 14.01 Partita con 3 decimi di vantaggio, l’austriaca Chiara Mair è seconda per soli 8 centesimi. Ora le prime dieci dopo la prima manche. 13.59 La norvegese Lysdahl disputa una buona manche, ma non sufficiente per battere Slokar: è seconda a 27 centesimi. 13.58 La canadese St-Germain è quinta a 1?33. Mancano 12 atlete, la gara sta per entrare nel vivo. 13.56 L’austriaca Gritsch, atleta di LIVEllo, è seconda a 0.88 da un’ottima Slokar. La slovena non finirà così distante dalla top5. 13.55 La svedese Hector, più specialista del gigante, è seconda a 93 centesimi da Slokar. 13.52 Mancano 15 atlete. Al comando Slokar con 1?25 su Fermbaeck, 1?50 su ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.03 Manche da dimenticare della svedese Wikstroem, è sesta a 1?15. La slovena Slokar entra tra le prime 10 del Mondiale. 14.01 Partita con 3 decimi di vantaggio, l’austriaca Chiara Mair è seconda per soli 8 centesimi. Ora le prime dieci dopo la prima manche. 13.59 La norvegese Lysdahl disputa una buona manche, ma non sufficiente per battere Slokar: è seconda a 27 centesimi. 13.58 La canadese St-Germain è quinta a 1?33. Mancano 12 atlete, la gara sta per entrare nel vivo. 13.56 L’austriaca Gritsch, atleta dillo, è seconda a 0.88 da un’ottima Slokar. La slovena non finirà così distante dalla top5. 13.55 La svedese Hector, più specialista del gigante, è seconda a 93 centesimi da Slokar. 13.52 Mancano 15 atlete. Al comando Slokar con 1?25 su Fermbaeck, 1?50 su ...

