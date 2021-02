La bufala secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2 (Di sabato 20 febbraio 2021) Sta cirColando in questi giorni su WhatsApp e su Facebook un messaggio secondo cui Coca-Cola regalerebbe mascherine Ffp2: un dono non indifferente da parte dell’azienda statunitense per contrastare ulteriormente la pandemia da Covid-19. Ma purtroppo non è così: si tratta infatti dell’ennesima bufala, una fake news in piena regola. LEGGI ANCHE –> Coca Cola blocca investimenti di 49 milioni per la Sugar tax: a rischio lo stabilimento di Marcianise Cominciamo col dire che il testo del messaggio non trova alcun riscontro sui canali ufficiali dell’azienda. E già questo dovrebbe far drizzare le orecchie. Ma c’è di più – e qui entriamo anche nell’ignobile mondo delle truffe online. Chi riceve la catena a detta del quale ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 febbraio 2021) Sta cirndo in questi giorni su WhatsApp e su Facebook un messaggiocui: un dono non indifferente da parte dell’azienda statunitense per contrastare ulteriormente la pandemia da Covid-19. Ma purtroppo non è così: si tratta infatti dell’ennesima, una fake news in piena regola. LEGGI ANCHE –>blocca investimenti di 49 milioni per la Sugar tax: a rischio lo stabilimento di Marcianise Cominciamo col dire che il testo del messaggio non trova alcun riscontro sui canali ufficiali dell’azienda. E già questo dovrebbe far drizzare le orecchie. Ma c’è di più – e qui entriamo anche nell’ignobile mondo delle truffe online. Chi riceve la catena a detta del quale ...

