Juve, Ronaldo deluso: possibile addio a fine stagione (Di sabato 20 febbraio 2021) La sconfitta con il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha gettato un po' di malumore nell'ambiente Juventino. Il gol di Chiesa tiene accesa la speranza per il passaggio del turno, ma vedendo le difficoltà attuali della Juve l'impresa non sarà certo semplice. Dalla Spagna nel frattempo continuano le voci relative al

forumJuventus : [La Stampa] Morata in crisi, Ronaldo a secco da tre gare: ora la Juve ha bisogno dei gol di Dybala per risollevare… - ZZiliani : QUANDO #RONALDO CADE GIÀ IN VOLO AL 94': LA DIFFERENZA TRA TROVARE #GIUA E #DELCERROGRANDE, TRA SERIE A E CHAMPIONS… - ZZiliani : Al dramma sportivo della #Juve di Pirlo si è aggiunto stasera il dramma umano di #Marocchi seconda voce #Sky davant… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Ronaldo deluso dalla #Juve: ecco tutti i motivi per cui pensa di andarsene - FCulerismo : RT @adi_cule: Is Ronaldo a Juve legend ? -