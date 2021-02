Isola 15, slitta la data di partenza (e un altro dei naufraghi non supera le visite mediche) (Di sabato 20 febbraio 2021) Era prevista per l’11 marzo la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto per il primo anno da Ilary Blasi, che recentemente aveva rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua prima esperienza al timone del programma. Molte sono state le voci e le notizie che si sono susseguite nelle ultime settimane: prima la posticipazione della data di inizio, poi lo stop ad Amedeo Goria come naufrago ufficiale per motivi di salute. A quanto pare però l’inizio del reality potrebbe slittare ancora, come ha anticipato Tv Blog: La prima puntata de L’Isola dei famosi dapprima appoggiata su giovedì 11 marzo potrebbe essere posticipata di ventiquattro ore. Secondo quanto apprendiamo infatti la premiere dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 febbraio 2021) Era prevista per l’11 marzo la prima puntata della nuova edizione de L’dei Famosi, il reality condotto per il primo anno da Ilary Blasi, che recentemente aveva rilasciato delle dichiarazioni riguardo la sua prima esperienza al timone del programma. Molte sono state le voci e le notizie che si sono susseguite nelle ultime settimane: prima la posticipazione delladi inizio, poi lo stop ad Amedeo Goria come naufrago ufficiale per motivi di salute. A quanto pare però l’inizio del reality potrebbere ancora, come ha anticipato Tv Blog: La prima puntata de L’dei famosi dapprima appoggiata su giovedì 11 marzo potrebbe essere posticipata di ventiquattro ore. Secondo quanto apprendiamo infatti la premiere dell’edizione 2021 dell’dei famosi dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo ...

IlContiAndrea : L’inizio dell’#Isola slitta di un giorno: 12 marzo. In onda il lunedì e il venerdì. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborg… - SaCe86 : L’#Isola dei Famosi slitta e perde uno dei concorrenti - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, slitta la data di partenza e salta un altro naufrago #isoladeifamosi #ilaryblasi - elettrasunrise : RT @IlContiAndrea: L’inizio dell’#Isola slitta di un giorno: 12 marzo. In onda il lunedì e il venerdì. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini… - CrescenzoFilo : RT @IlContiAndrea: L’inizio dell’#Isola slitta di un giorno: 12 marzo. In onda il lunedì e il venerdì. Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini… -