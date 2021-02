Ipotesi tutta Italia arancione, Salvini: “Basta allarmi e paure preventive” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il coronavirus, le nuove varianti, il blocco degli spostamenti ed il nuovo Dpcm. Temi che si incastrano in una fase in cui c'è attesa per capire come sceglierà operare il governo Draghi in relazione alle strategie di contenimento del virus. Circostanze, quelle attuali, che secondo le prime indiscrezioni potrebbero portare l'esecutivo a scegliere una via prudenziale per evitare che la situazione relativa alla diffusione del virus possa peggiorare. Nuovo regole anti-Covid, due scadenze chiave Occorre, però, fare ordine rispetto allo status delle cose. La prima scadenza è quella del 25 febbraio. È l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il divieto di spostamento interregionale. Ad oggi, infatti, si può passare da una regione all'altra, anche ove entrambe fossero gialle, solo per motivi di lavoro, salute o necessità. C'è un'opinione diffusa relativa al fatto che il blocco potrebbe essere ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 febbraio 2021) Il coronavirus, le nuove varianti, il blocco degli spostamenti ed il nuovo Dpcm. Temi che si incastrano in una fase in cui c'è attesa per capire come sceglierà operare il governo Draghi in relazione alle strategie di contenimento del virus. Circostanze, quelle attuali, che secondo le prime indiscrezioni potrebbero portare l'esecutivo a scegliere una via prudenziale per evitare che la situazione relativa alla diffusione del virus possa peggiorare. Nuovo regole anti-Covid, due scadenze chiave Occorre, però, fare ordine rispetto allo status delle cose. La prima scadenza è quella del 25 febbraio. È l'ultimo giorno in cui sarà in vigore il divieto di spostamento interregionale. Ad oggi, infatti, si può passare da una regione all'altra, anche ove entrambe fossero gialle, solo per motivi di lavoro, salute o necessità. C'è un'opinione diffusa relativa al fatto che il blocco potrebbe essere ...

Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 20 febbraio Il bollettino con contagi e morti, mentre si discute l'ipotesi di zona arancione per tutta Italia

Contagi e varianti spaventano: ipotesi lockdown come a Natale Il Sole 24 ORE Ipotesi zona arancione in tutta Italia per qualche settimana Tutta Italia zona arancione per tre settimane o un mese. Tra le ipotesi quella che sembra convincere di più il ministro Speranza, ventilata da alcuni governatori sia di centrodestra che di centrosinis ...

Zona arancione "scuro" o lockdown modello Natale, Regioni e governo studiano le nuove restrizioni Al momento data come poco probabile, la semplice riconferma di tutte le indicazioni attuali. La maggiore circolazione del virus dovuto alle varianti, è un fattore che non si può ignorare. In ogni caso ...

