Incidente nel Cagliaritano | grave l' ex calciatore Andrea Cossu

L'ex giocatore del Cagliari e della nazionale Andrea Cossu, 41 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu per le ferite riportate nell'Incidente stradale avvenuto questa sera sulla statale 554 nell'hinterland di Cagliari. L'ex calciatore è arrivato in ospedale con assegnato un codice rosso. Cossu, che viaggiava a bordo della propria auto - una Porsche -, è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. L'ex giocatore, attualmente dirigente del club rossoblù, avrebbe riportato un trauma cranico e varie fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

