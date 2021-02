"Giulia Salemi è incinta, fatela uscire dal Gf": sul web si scatena il panico - (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Il pettegolezzo si è scatenato in seguito alla sospensione temporanea del televoto sul sito ufficiale del Gf Vip e sul web è scoppiato il caso dopo alcune dichiarazioni sospette di Tommaso Zorzi Sono bastati alcuni tweet su una presunta gravidanza di Giulia Salemi a scatenare il putiferio sul web. La gieffina, al televoto con Stefania Orlando, è finita al centro di uno scioccante pettegolezzo a causa della sospensione temporanea delle votazioni sul sito del reality. Tanto è bastato per far diventare virale la notizia, che però sembra essere più una fake news che una verità. Nelle scorse ore il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato preso d'assalto dai sostenitori di Giulia Salemi e Stefania Orlando. Le due concorrenti si giocano sul filo di lana ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Novella Toloni Il pettegolezzo si èto in seguito alla sospensione temporanea del televoto sul sito ufficiale del Gf Vip e sul web è scoppiato il caso dopo alcune dichiarazioni sospette di Tommaso Zorzi Sono bastati alcuni tweet su una presunta gravidanza dire il putiferio sul web. La gieffina, al televoto con Stefania Orlando, è finita al centro di uno scioccante pettegolezzo a causa della sospensione temporanea delle votazioni sul sito del reality. Tanto è bastato per far diventare virale la notizia, che però sembra essere più una fake news che una verità. Nelle scorse ore il sito ufficiale del Grande Fratello Vip è stato preso d'assalto dai sostenitori die Stefania Orlando. Le due concorrenti si giocano sul filo di lana ...

