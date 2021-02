Genova omicidio in pieno centro, donna uccisa a coltellate nel suo negozio: fermato l’ex compagno (Di sabato 20 febbraio 2021) Genova, via Colombo: erano passate da poco le 19 di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, quando il centro cittadino si è trasformato nel teatro dell’omicidio di Clara Ceccarelli. 69enne, la donna – commerciante – era la titolare del calzaturificio Jolly, il negozio all’ingresso del quale è stata uccisa con trenta coltellate da un uomo. Una violenza terribile che non le ha lasciato scampo: accasciatasi per terra dopo esser stata pugnalata, la vittima è morta in attesa dell’ambulanza. Leggi anche >> omicidio Ilenia Fabbri, la Procura: “Killer non professionale”, la chiave del delitto in 15 secondi di video Genova via Colombo, omicidio Clara Ceccarelli: fermato l’ex ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021), via Colombo: erano passate da poco le 19 di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, quando ilcittadino si è trasformato nel teatro dell’di Clara Ceccarelli. 69enne, la– commerciante – era la titolare del calzaturificio Jolly, ilall’ingresso del quale è statacon trentada un uomo. Una violenza terribile che non le ha lasciato scampo: accasciatasi per terra dopo esser stata pugnalata, la vittima è morta in attesa dell’ambulanza. Leggi anche >>Ilenia Fabbri, la Procura: “Killer non professionale”, la chiave del delitto in 15 secondi di videovia Colombo,Clara Ceccarelli:...

