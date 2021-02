Genoa-Verona | Ballardini | “Pari importante | Hellas squadra forte Classifica e Badelji | vi dico tutto”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Al termine del match del "Ferraris" le parole del tecnico del, Davide.Dopo il 2-2 contro il, il tecnico del "Grifone" , Davide, è intervenuto ai microfoni del format di "Sky Sport",per commentare ilinterno contro la formazione "scaligera" di Ivan Juric. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della compagine rossoblù."Sono felice, straordinariamente contento per il risultato contro unache ha un'idea chiara, giocatori di grande gamba, forza e qualità. Davanti ci sono dei nazionali. Lasagna è stato spesso in Nazionale, Zaccagni lo stesso. L'idea c'è e viene sviluppata bene. Iloggi non era al meglio e per questa ragione abbiamo conquistato un grandissimo punto. Non avevamo una gamba brillante, ma siamo riusciti a ...

Commenta per primo Al termine del pareggio contro il, Nicolò Rovella ha parlato a Sky , partendo dalla festa finale: 'Un'emozione unica, un gol ... SU INTER -- 'Se il mister deciderà di ...Ilfa giocare male tutti, non ti fa ragionare. Ci sta che ilfaccia fatica, per me oggi abbiamo fatto più fatica di quanta potessimo farne'.Partita spettacolare al Ferraris: due errori difensivi portano alle reti di Ilic nel primo tempo e di Shomurodov nella ripresa, poi Faraoni illude Juric fino al 94' quando il croato salva i suoi in 10 ...Le sue parole a Sky Sport:. “Dispiace per i ragazzi che hanno fatto un’ottima gara. SE SI SENTE MIGLIORATO E’ migliorato Zaccagni, Barak è un signor giocatore: è il Pessina dello scorso anno e a me pi ...