Feltri: “Caro Draghi, quest’Europa è un bidone. Se siamo nella me… con i vaccini è colpa della Ue” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Caro Mario Draghi, quest’Europa è un bidone”. Titolo più diretto e urticante Vittorio Feltri non poteva trovarlo nell’editoriale di Libero in edicola il 20 febbraio. Il contenuto è ancora più chiaro e prende come dato di partenza l’europeismo sbandierato e riscoperto da tutti i parlamentari dei partiti: dal primo all’ultimo come un disco rotto si sbracciano per compiacere Draghi: “ci hanno fatto la testa grossa con l’esaltazione dell’Europa quasi fosse l’anticamera del paradiso”. “Non vi è partito che non ammetta di essersi convertito all’europeismo più spinto”. “A parte Giorgia Meloni non esiste politico italiano che non scodinzoli davanti al nuovo governo”. Feltri a Draghi: “Il disastro vaccini della Ue genera ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) “Marioè un”. Titolo più diretto e urticante Vittorionon poteva trovarlo nell’editoriale di Libero in edicola il 20 febbraio. Il contenuto è ancora più chiaro e prende come dato di partenza l’europeismo sbandierato e riscoperto da tutti i parlamentari dei partiti: dal primo all’ultimo come un disco rotto si sbracciano per compiacere: “ci hanno fatto la testa grossa con l’esaltazione dell’Europa quasi fosse l’anticamera del paradiso”. “Non vi è partito che non ammetta di essersi convertito all’europeismo più spinto”. “A parte Giorgia Meloni non esiste politico italiano che non scodinzoli davanti al nuovo governo”.: “Il disastroUe genera ...

