Fausto Gresini: Nuove complicanze per l’ex pilota, parla il medico Cilloni (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono ormai alcuni giorni che l’ex pilota Fausto Gresini è ricoverato in ospedale. La causa è facilmente deducibile, il COVID-19. Eppure, nonostante le cure apportatogli, sembra che stia peggiorando. Almeno secondo il suo medico curante, Nicola Cilloni. QUADRO CLINICO CRITICO – 56 giorni fa Fausto Gresini è entrato nell’ospedale Maggiore di Bologna. Direttamente in terapia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono ormai alcuni giorni cheè ricoverato in ospedale. La causa è facilmente deducibile, il COVID-19. Eppure, nonostante le cure apportatogli, sembra che stia peggiorando. Almeno secondo il suocurante, Nicola. QUADRO CLINICO CRITICO – 56 giorni faè entrato nell’ospedale Maggiore di Bologna. Direttamente in terapia L'articolo

SkySportMotoGP : Coronavirus, Fausto Gresini: grave insufficienza respiratoria, condizioni critiche #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - FrancescoCaroll : RT @corsedimoto: MOTOMONDIALE - Gresini Racing si presenta, ecco i colori #Moto2 e #Moto3 per la nuova stagione. Non mancano messaggi di su… - infoitsport : BOLOGNA: Covid, condizioni peggiorate per Fausto Gresini, 'Nuove complicanze' - quichy60 : RT @PBalabam: Dedicato a quelli che 'E' solo una brutta influenza' Forza Fausto! Daje Gresini, condizioni peggiorate «Nuove complicanze,… - 24Trends_Italia : 10. Fausto Gresini - 20M+ 11. Medvedev - 20M+ 12. Lakers Nets - 20M+ 13. Agatha Harkness - 20M+ 14. Cambio colore… -