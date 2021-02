“È autistico, non avrà un futuro” Padre uccide il figlio di due anni (Di domenica 21 febbraio 2021) La tragedia vicino a Treviso. L’uomo si è poi suicidato lasciando una lettera per spiegare il suo folle gesto Leggi su repubblica (Di domenica 21 febbraio 2021) La tragedia vicino a Treviso. L’uomo si è poi suicidato lasciando una lettera per spiegare il suo folle gesto

