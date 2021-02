Cristina D’avena scopre le sue curve ed i follower si scatenano: “Che balcone” (Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina D’avena ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower: la scollatura abbondante non è passata inosservata La cantante e conduttrice è un personaggio amatissimo sui social. Intere generazioni hanno sognato grazie alle sue sigle dei cartoni animati. Ma oggi continua a far sognare i follower grazie alla sua bellezza e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 febbraio 2021)ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi: la scollatura abbondante non è passata inosservata La cantante e conduttrice è un personaggio amatissimo sui social. Intere generazioni hanno sognato grazie alle sue sigle dei cartoni animati. Ma oggi continua a far sognare igrazie alla sua bellezza e L'articolo proviene da Leggilo.org.

ANNA62348499 : @HarvesterofDark Secondo me Cristina D'avena si ?????? - LaFatinaBlu : @HarvesterofDark Cristina D'Avena e magari Scialpi gli altri non fanno per me ???? ?????? - il_Case : RT @vivonelkaos: Arisa: È una canzone impegnativa, difficilissima, di Cristina... IO HO SPERATO CHE DICESSE D'AVENA #Amici20 - calebtrustnoone : Ho talmente unavitademerda che Jeffrey Lebowski è Cristina d'avena. - HarvesterofDark : 10 concerti solo ad uno di questi non sono mai stato, quale? - Metallica - Stratovarious - Iron Maiden - Nirvana -… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’avena Piccolo Coro dell'Antoniano Gossip News