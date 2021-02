Covid-19 | un minuto di raccoglimento al “San Pio” | un anno fa il primo caso in Italia Video

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1Benevento – Sono passati esattamente 365 giorni daldi-19 registrato in. Dopo unsiamo ancora qui, con più consapevolezza, a combattere contro un nemico invisibile. Il virus ha messo in ginocchio l’intero pianeta, ha ridotto all’osso le relazioni sociali, ha fatto emergere criticità in ogni ambito condizionando la nostra quotidianità: dal 20 febbraio 2020 la nostra vita non è stata più la stessa. Oggi, per ricordare quelcontagio, è stata istituita la “Giornata Nazionale del personale Sanitario, Sociosanitario, Socio-assistenziale e del Volontariato“. Una giornata voluta anche per onorare il lavoro, il sacrificio e l’impegno nel corso della pandemia da-19. Anche a Benevento, ...

Benevento – Sono passati esattamente 365 giorni dal primo caso di Covid-19 registrato in Italia. Dopo un anno siamo ancora qui, con più consapevolezza, a combattere contro un nemico invisibile. Il vir ...E questa mattina, a L'Aquila, è stato osservato un minuto di silenzio per gli infermieri uccisi dal Covid lo scorso anno in Abruzzo: sono due le vittime e 1.458 i contagiati tra dipendenti e non. Un ...