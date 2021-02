Cossu, terribile incidente stradale per l’ex Cagliari: è grave (Di sabato 20 febbraio 2021) incidente stradale per Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari. Traffico in tilt, automobile distrutta nell’impatto. Brutto episodio che ha visto come protagonista Andrea Cossu, ex calciatore del Cagliari ed attuale dirigente del club sardo. Il 41enne era alla guida di una Porsche, la sua automobile, quando ha impattato contro la carreggiata della strada Statale 554, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021)per Andrea, ex calciatore del. Traffico in tilt, automobile distrutta nell’impatto. Brutto episodio che ha visto come protagonista Andrea, ex calciatore deled attuale dirigente del club sardo. Il 41enne era alla guida di una Porsche, la sua automobile, quando ha impattato contro la carreggiata della strada Statale 554, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

