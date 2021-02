Capozucca-Cagliari oltre un mese dopo. Giulini furibondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono notizie che tornano puntuali oltre un mese dopo. Era la sera del 12 gennaio quando Sportitalia parlò del probabile ritorno di Stefano Capozucca a Cagliari. Rumors che tornano di moda, puntualissimi, in queste ore ma con un certo ritardo rispetto a quando avevano avuto già una certa consistenza. Giulini è furibondo, il Cagliari rischia la retrocessione, evidentemente il presidente non può essere contento del suo management (il direttore sportivo Carta in testa) e cerca soluzioni. Per la panchina il candidato numero uno resta Leonardo Semplici: contatti fitti fitti da ieri sera, nel pomeriggio l’incontro per arrivare a un’intesa. Ricordiamo che Semplici è sotto contratto con la Spal fino a giugno. Le altre sono sempre state alternative, il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono notizie che tornano puntualiun. Era la sera del 12 gennaio quando Sportitalia parlò del probabile ritorno di Stefano. Rumors che tornano di moda, puntualissimi, in queste ore ma con un certo ritardo rispetto a quando avevano avuto già una certa consistenza., ilrischia la retrocessione, evidentemente il presidente non può essere contento del suo management (il direttore sportivo Carta in testa) e cerca soluzioni. Per la panchina il candidato numero uno resta Leonardo Semplici: contatti fitti fitti da ieri sera, nel pomeriggio l’incontro per arrivare a un’intesa. Ricordiamo che Semplici è sotto contratto con la Spal fino a giugno. Le altre sono sempre state alternative, il ...

