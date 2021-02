Cagliari, per Di Francesco pronto l’esonero: lo scenario (Di sabato 20 febbraio 2021) I numeri stagionali del Cagliari iniziano ad assumere una forma drammatica. Ieri, la terza sconfitta consecutiva contro il Torino: si tratta della quattordicesima sconfitta in campionato su ventitré. Un ruolino che ha relegato la squadra sarda al terzultimo posto in classifica con la diciassettesima posizione, ultima valida per la salvezza e occupata proprio dal Torino, distante ora cinque lunghezze. Con lo spettro della retrocessione, ora la società pensa al cambio di guida tecnica. Dopo aver difeso Eusebio Di Francesco, anche rinnovandogli il contratto dopo la sconfitta di Genova, ora il presidente Giulini potrebbe decidere di esonerare il tecnico abruzzese che non sembra avere più il controllo della situazione. Cagliari, Di Francesco ora rischia grosso Nonostante buoni segnali dimostrati in campo, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) I numeri stagionali deliniziano ad assumere una forma drammatica. Ieri, la terza sconfitta consecutiva contro il Torino: si tratta della quattordicesima sconfitta in campionato su ventitré. Un ruolino che ha relegato la squadra sarda al terzultimo posto in classifica con la diciassettesima posizione, ultima valida per la salvezza e occupata proprio dal Torino, distante ora cinque lunghezze. Con lo spettro della retrocessione, ora la società pensa al cambio di guida tecnica. Dopo aver difeso Eusebio Di, anche rinnovandogli il contratto dopo la sconfitta di Genova, ora il presidente Giulini potrebbe decidere di esonerare il tecnico abruzzese che non sembra avere più il controllo della situazione., Diora rischia grosso Nonostante buoni segnali dimostrati in campo, il ...

SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI DI FRANCESCO VERSO L'ESONERO Favorito Semplici per la sua sostituzione #SkySport #SerieA… - MatteoPedrosi : Vittoria fondamentale, vitale, per il Toro di Nicola: ottimo 2°tempo dei granata, in pieno controllo dal 60esimo (n… - SkySport : Cagliari, Di Francesco verso l'esonero: per la sostituzione la prima idea è Semplici - rossa_bodi : RT @LAVonlus: 800 bovini chiusi in una nave ferma al porto di Cagliari. Come @LAVonlus insieme @CIWF_IT abbiamo scritto al Ministro @robers… - lore944 : RT @LAVonlus: 800 bovini chiusi in una nave ferma al porto di Cagliari. Come @LAVonlus insieme @CIWF_IT abbiamo scritto al Ministro @robers… -